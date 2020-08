Calcio a 5, doppio colpo del Cus Ancona: ecco i giovani Gusella e Lancioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Qualche allenamento lo avevano già fatto lo scorso anno, ma con l'avvio della nuova stagione sportiva Leonardo Gusella e Mattia Lancioni faranno parte a tutti gli effetti della rosa a disposizione di ... Leggi su anconatoday

Sport_Mediaset : #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset - pier_pfmir : RT @Sport_Mediaset: #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset https://t.… - MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset https://t.… - 1926_cri : RT @Sport_Mediaset: #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset https://t.… - xelagrillo : @Ber77Berto @pandadaria Massi, quello che ho detto io l'ho Letto su sportmediaset alcune ore fa non so se hanno ret… -

Dopo Moussavi e Alvisi il diesse Sabbatini rinforza ancora le fasce e la mediana rimanendo in attesa di un colpo per l'attacco Follo San Martino letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver annuncia ...

Calciomercato, doppio rinforzo per la Bolanese

Continua a rinforzare la rosa della neo promossa Bolanese il diesse Macchini. Ufficiali infatti due nuovi arrivi in giallorosso. Con la conferma di Olivieri e l'arrivo di Moscoloni il parco portieri d ...

