Bollate, ancora truffatori alla porta: "Fate attenzione" (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Comune a Bollate mette in guardia dalle truffe gli anziani soli. Gli ultimi casi sono stati registrati in questi giorni. "Si segnala che alcune persone si sono presentate alla porta di una signora ... Leggi su ilgiorno

Yogaolic : Bollate e Arese, ancora decessi e contagi da coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate ancora

Il Giorno

Quanto si paga per registrare un contratto di affitto? Quali sono i costi da affrontare? Vediamo le indicazione dell'Agenzia delle Entrate. Per la registrazione di un contratto di locazione è necessar ...Il Comune a Bollate mette in guardia dalle truffe gli anziani soli. Gli ultimi casi sono stati registrati in questi giorni. "Si segnala che alcune persone si sono presentate alla porta di una signora ...