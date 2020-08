Bassetti: «Colpe tutte sui giovani, non cambiano idea col terrorismo: folla in spiaggia più pericolosa delle discoteche» – Video (Di lunedì 17 agosto 2020) È scettico il medico Matteo Bassetti sul provvedimento del governo di chiudere le discoteche per contrastare l’aumento dei contagi di Coronavirus. A essere colpiti dal provvedimento sono sostanzialmente i giovani, contro i quali «si sta facendo una Colpevolizzazione eccessiva», dice il direttore di malattie infettive al San Martino di Genova. Certo Bassetti ammette ad Agorà su Raitre che le discoteche finora sono stati i posti in cui le ordinanze sono state poco rispettate: «ma ci sono altre situazioni altrettanto pericolose che non sono state oggetto di ordinanza – ha aggiunto – come sagre di paese, mercatini rionali o banalmente passeggiate fronte mare, dove vedo assembramenti ben peggiori di quello delle ... Leggi su open.online

FunkyDancer_ : ..di dire che i medici hanno ucciso i pazienti con cure sbagliate, senza dare colpe dirette, affermando l ovvio. Ma… - digitalnomad22 : #Bassetti dovrebbe essere radiato #albomedici perché #negazionisti o meno, #COVID19 O morbillo, un #medico ha dover… -