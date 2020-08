Bari, follia sulla statale: contromano per 25 km su una Lancia Musa (Di lunedì 17 agosto 2020) L'ultima notte, nel barese, è stata folle e spericolata. Verso le 3 del mattino del 17 agosto infatti due ragazze a bordo di una Lancia Musa hanno imboccato la strada statale 16 e guidato contromano ... Leggi su corrieredellosport

AUTOilmensile : Follia a #Bari: contromano per 25 km su una Lancia Musa ?? - mosllerdd : @rep_bari ringraziamo Emiliano e le sue ordinanze spericolate per compiacere gli imprenditori come quella di annull… - rosatoeu : RT @mirabellamic: Informo la comunità di cinguettatori di una follia ai danni dell’ambiente. L’idea che si evince dalle informazioni burocr… - mirabellamic : Informo la comunità di cinguettatori di una follia ai danni dell’ambiente. L’idea che si evince dalle informazioni… - taniaboianelli : Manco noi! ??#follia #puglia #holiday ?????? @ Bari, Italy -