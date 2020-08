App per gestire le password: ecco le migliori per PC, Mac e smartphone (Di lunedì 17 agosto 2020) Le app per gestire le password sono semplici da usare e facili da scaricare su tutti i tuoi dispositivi, eppure non riescono a prendere campo tra le applicazioni più utilizzate al mondo. Basterebbero pochi clic per lasciare tutto nelle mani del software e non doverci più ricordare mille codici di accesso diversi, lasciando fare tutto al computer o allo smartphone. Eppure 123456 e password continuano ad essere le più utilizzate sul web pur essendo le peggiori. Il problema è che la maggior parte di noi non sa come impostare una buona password e non è in grado di ricordarne centinaia alla volta, per cui finiamo per mettere la stessa su tutti i nostri profili, esponendoci a tutti i rischi del caso. Eppure, è sufficiente scaricare un buon gestore di ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : App per 3 app per l'economia circolare TechEconomy Facebook, cosa cambia con l’integrazione delle chat di Messenger e Instagram

Andiamo per gradi. Facebook ha deciso di unificare le chat di Messenger e Instagram e lo ha annunciato, scrive The Verge, direttamente agli utenti dei social, tramite un avviso ricevuto via app (sia ...

Fortnite addio: è stato eliminato da Apple Store e da Google Play

Il noto battle royale di Epic Games, Fortnite, è stato rimosso dall’App Store e dal Play Store, nonostante sia stato sempre dichiarato il gioco più apprezzato dell’anno dalla maggior parte degli utent ...

