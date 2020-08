Anna Pettinelli furiosa su Instagram, in aereo nessun distanziamento: «Scellerati imbecilli» (Di lunedì 17 agosto 2020) È furiosa Anna Pettinelli e chi può darle torto. La conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice ha pubblicato qualche ora fa un selfie in aereo con il quale ha voluto denunciare la mancanza di distanziamento sociale in volo. «Con quello che sta succedendo non sono tranquilla», ha tuonato la 63enne livornese, che è preoccupata per l’impennata dei contagi ed è arrabbiata con quanti si sono dati alla pazza gioia dopo il lockdown: «Ma non dovevamo fare tutti vacanze in Italia per aiutare il turismo di casa nostra?», ha chiesto in maniera retorica la Pettinelli, che su Instagram ha ricevuto il sostegno di parecchi utenti allarmati per l’ultimo bollettino Covid. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Radio_Speaker : Anche @annapettinelli di @RDS_official dice la sua sulla situazione #COVID19 senza peli sulla lingua. Leggi qui le… - giodecclesia : Vacanzieri all’estero, Anna Pettinelli: “Scellerati imbecilli”: Continua a far discutere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pettinelli Anna Pettinelli Instagram furiosa, in aereo nessun distanziamento: «Scellerati imbecilli» UrbanPost Anna Pettinelli Instagram, furiosa in aereo nessun distanziamento: «Scellerati imbecilli»

«Aereo. Nessun distanziamento. Con quello che sta succedendo non sono tranquilla. Sto immobile al centro della poltrona cercando di avere meno contatto possibile. Solo un mese fa avrei viaggiato con p ...

TOTO CUTUGNO/ Video, con “L’italiano” a Sanremo non arrivò incredibilmente neanche 2°

Era il Festival di Sanremo 1983: sul palco dell’Ariston la conduzione della kermesse era stata affidata ad Andrea Giordana affiancato da Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti. L’itali ...

«Aereo. Nessun distanziamento. Con quello che sta succedendo non sono tranquilla. Sto immobile al centro della poltrona cercando di avere meno contatto possibile. Solo un mese fa avrei viaggiato con p ...Era il Festival di Sanremo 1983: sul palco dell’Ariston la conduzione della kermesse era stata affidata ad Andrea Giordana affiancato da Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti. L’itali ...