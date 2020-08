Allenatori Serie B 2020-2021, gli ultimi aggiornamenti: incertezza Ascoli, Tesser rinnova, Tedino all’Entella (Di lunedì 17 agosto 2020) Allenatori Serie B 2020-2021 – Altro aggiornamento riguardante il borsino delle panchine in cadetteria, a qualche settimana dalla fine della regular season e con il ritorno della finale playoff previsto giovedì che sancirà quale squadra tra Spezia e Frosinone (ieri vittoria dei liguri)) farà compagnia a Benevento e Crotone. In casa Ascoli rischia di ingarbugliarsi la situazione relativa a Dionigi, fino a qualche giorno fa confermato anche per la prossima stagione. I botta e risposta a colpi di social tra presidente e tecnico hanno reso incerta la situazione. Così come ad Empoli, dove slitta l’ufficialità di Dionisi e a questo punto non sono esclusi colpi di scena. Tesser ha invece rinnovato, qualche ora fa ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Allenatori Serie B 2020-2021, gli ultimi aggiornamenti: incertezza Ascoli, Tesser rinnova, Tedino all'Entella - - MarcoCorrera : #Pirlo è una delle vergogne rossonere al pari, se non peggio, di #Collovati.... Una cosa però è certa: non è affatt… - pansera_matteo : @_grazy87 Per me un mio pensiero quest’anno è il vero anno di transizione Pirlo non sarà l’allenatore della Juve ne… - tancredipalmeri : I quattro allenatori in semifinale di Champions, i 6 santoni mai prima a casa tutti assieme - lxttorxo : RT @Milestemplaris: Tuchel, Nagelsmann, Flick: difesa a quattro, a tre, chi con campioni, ottimi giocatori, stelle nascenti. Tutto il campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Serie A, gli allenatori più giovani nella storia del campionato Sky Sport Esonerare serve? L’impatto dei subentrati in Serie A

C’è chi ne ha fatto quasi una religione, chi è diventato famoso, chi ne ha cambiati anche cinque o sei durante un’unica stagione. La Serie A è diventata terra di esoneri per gli allenatori, dove, in f ...

Venezia calcio, presentato Paolo Zanetti: «Non vedo l’ora di cominciare»

Un legame forte, un legame naturale. Quello fra Paolo Zanetti e il Venezia sembra essere un matrimonio che poggia su solide basii, anche se poi saranno i risultati a determinare in un senso o nell’alt ...

C’è chi ne ha fatto quasi una religione, chi è diventato famoso, chi ne ha cambiati anche cinque o sei durante un’unica stagione. La Serie A è diventata terra di esoneri per gli allenatori, dove, in f ...Un legame forte, un legame naturale. Quello fra Paolo Zanetti e il Venezia sembra essere un matrimonio che poggia su solide basii, anche se poi saranno i risultati a determinare in un senso o nell’alt ...