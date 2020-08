15enne investito in motorino fuori dalla discoteca: non ce l’ha fatta (Di lunedì 17 agosto 2020) La seconda giovanissima vittima della strada nelle ultime 24 ore. investito in sella al motorino, 15enne non ha superato la notte in ospedale. Due incidenti con un unico drammatico comune denominatore: la giovanissima età. Dopo la tragedia di Arzignano e la morte di una 15anne investita da un’auto pirata, è la provincia di Pavia che registra un secondo dramma. Un 15enne è morto in ospedale dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, dopo essere stato travolto da un’auto all’uscita di una discoteca. Il ragazzo, di San Martino Siccomario, era in sella a un motorino con un amico di 19 anni. L’automobilista, di 27 anni, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha ... Leggi su chenews

