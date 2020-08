Youth League, Juve eliminata dal Real Madrid: 1-3, blancos contro l'Inter ai quarti (Di domenica 16 agosto 2020) NYON, SVIZZERA, - Si chiude l'avventura della Juventus Primavera in Youth League : i ragazzi di Zauli s'inchinano a un Real Madrid , capace di rimontare l'iniziale vantaggio piemontese pur con l'uomo ... Leggi su corrieredellosport

Si conclude l’esperienza in Youth League della Juventus di Lamberto Zauli. Il gol di Tongya e la superiorità numerica nel primo tempo avevano illuso i bianconeri, recuperati di qualità dal Real Madrid ...Inter Youth League, oggi pomeriggio la primavera scenderà in campo contro il Rennes per recuperare il match del 3 marzo. Inter Youth League, è tempo di ripresa anche per la formazione primavera dei ne ...