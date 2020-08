Perché la lezione di Elodie agli insultatori non è una sorpresa: dall’infanzia complicata alla vita in periferia, la scalata della “coatta” indipendente (Di domenica 16 agosto 2020) Forse nemmeno lei si sarebbe immaginata di finire al centro delle cronache politiche a Ferragosto. Eppure sono bastate poche parole sul tema dell’integrazione a farla finire in un nugolo di commenti indicibili di commentatori del profilo twitter della Lega che l’aveva messa (con una foto e un’opinione su Salvini) alla mercé dei passanti del web. Ma Elodie Di Patrizi, nata nella fucina di Amici e diventata popstar di successo (da Andromeda di Sanremo ai tormentoni estivi Ciclone e Guaranà) ha reagito come sempre, come in tutta la sua vita: senza peli sulla lingua, ha sempre catalizzato su di sé l’attenzione e l’interesse dei media, soprattutto perché non ha mai avuto timore di mostrarsi per quella che è, senza nascondere le difficoltà per arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano

