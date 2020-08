Palermo, aggredita una giornalista che filma lo sgombero delle tende in spiaggia (Di domenica 16 agosto 2020) ... e quando ho visto sfilare diverse auto dei carabinieri in direzione di Punta Barcarello li ho seguiti - e' il racconto della freelance riportata da Palermo Today -. Giunta sul posto essendoci molti ... Leggi su ilsecoloxix

Palermo, giornalista filma la tendopoli: aggredita dagli occupanti. 'Mi hanno salvata i carabineri' - Cronista filma lo sgombero di una tendopoli nella spiaggia di Barcarello a Palermo. Aggredita a calci e pugni - Palermo, filma lo sgombero di una tendopoli in spiaggia: reporter aggredita dai bagnanti

