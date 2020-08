Oroscopo 16 agosto 2020: Vergine primi in classifica, Bilancia tenete duro (Di domenica 16 agosto 2020) L’Oroscopo del 16 agosto vede i Vergine guadagnare la prima posizione, finalmente le cose stanno migliorando sotto ogni aspetto. Pesci tenete duro, Acquario apritevi a nuove possibilità. Previsioni 16 agosto prime sei posizioni 1 Vergine. Prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta ottima dal punto di vista sentimentale. Finalmente state uscendo dal periodo buio nel quale avete vissuto per diverse settimane, se non mesi. Gradualmente tutto sta andando verso un miglioramento, sia in amore sia nel lavoro. 2 Acquario. Oggi è una giornata molto positiva in amore. Godete di un influsso molto positivo, pertanto, se state pensando di cimentarvi in una nuova esperienza, fatelo. Adoperate la stessa strategia anche nel lavoro. Non ... Leggi su kontrokultura

