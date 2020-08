Novoli, entra in casa e trova due malviventi che gli puntano un coltello: rapinato un 34enne (Di domenica 16 agosto 2020) E' rientrato a casa ieri sera, Ferragosto, intorno alle 23, in via Ponte alle Mosse. Appena entrato, si è trovato di fronte due malviventi che stavano frugando in una stanza. In due l'hanno ... Leggi su firenzetoday

Ben 14 nuove aperture e 3 grandi ristrutturazioni con cambio di location nel 2020, per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. E' questa la strategia di crescita prevista da Rispa ...

Ex bar a Novoli, Marcheschi (FdI): "Sigillare la struttura divenuta luogo di spaccio"

"Il sopralluogo che ho effettuato in via di Novoli, davanti al Palazzo della Regione Toscana, mi ha messo di fronte ad uno spaccato di quotidiano degrado cittadino. L’ex bar Baraka chiuso da un anno e ...

Ben 14 nuove aperture e 3 grandi ristrutturazioni con cambio di location nel 2020, per raggiungere l'obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. E' questa la strategia di crescita prevista da Rispa ...

"Il sopralluogo che ho effettuato in via di Novoli, davanti al Palazzo della Regione Toscana, mi ha messo di fronte ad uno spaccato di quotidiano degrado cittadino. L'ex bar Baraka chiuso da un anno e ...