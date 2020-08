Napoli, asta internazionale per Allan (Di domenica 16 agosto 2020) C'è un Allan ormai fuori dal progetto del Napoli e un altro corteggiato dalle migliori squadre d' Europa : l'estate del brasiliano è rovente e intorno a essa girano le sorti dell'intero mercato ... Leggi su quotidiano

SemperCuntent : @milanist77 @MammaUltra @acmilan Il napoli e l’unica squadra che l’ha cercato già dall’anno scorso.. carnevali sper… - GIANLUIGI771 : RT @GIANLUIGI771: Secondo @marca l #AtleticoMadrid offrirebbe 40 ml x #Allan sarà vero o sarà solo un modo x mettere pressione all #Everton… - GaeFormisano19 : anche il #BVB è in corsa per #Allan ?? il Napoli farà scatenare un'asta? #Napoli @sscnapoli @MondoNapoli… - GIANLUIGI771 : Secondo @marca l #AtleticoMadrid offrirebbe 40 ml x #Allan sarà vero o sarà solo un modo x mettere pressione all… - infoitsport : Napoli, ADL aspetta l'asta per Koulibaly e Gabriel resta in standby -