MotoGp, Zarco non ci sta e risponde alle accuse: “Rossi e Morbidelli mi hanno ferito, io non sono un pazzo” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Gran Premio d’Austria di MotoGp sarà ricordato non solo per la vittoria di Dovizioso, ma anche per il terribile incidente che ha coinvolto Johann Zarco e Franco Morbidelli, usciti fortunatamente senza conseguenze. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota francese aveva spiegato il suo punto di vista a Sky Sport subito dopo il crash ma, rivedendo le parole dei colleghi alla tv italiana, ha deciso di tornare a parlare per difendersi dalle accuse, soffermandosi anche sul colloquio avuto con Valentino Rossi: “quello che mi ha ferito è che quando hanno fatto le interviste alla tv italiana erano davvero arrabbiati con me, sia Franco che Valentino, il quale ha visto la mia moto e si è spaventato. Franco è già partito, ma ... Leggi su sportfair

