MotoGP, Morbidelli: 'Zarco è un mezzo assassino' (Di domenica 16 agosto 2020) Franco Mordibelli, al termine del gran premio d'Austria di MotoGP, non usa mezze parole a proposito dell' incidente in cui è stato coinvolto con Johann Zarco: 'Sto bene rispetto alla caduta che ho ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - GiuseppeA_7 : RT @SkySportMotoGP: Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ? - MariafelTesoro : RT @SimBarg: Se questo non è un miracolo, ci assomiglia molto #MotoGp #SkyMotoGp #Zarco #Morbidelli -