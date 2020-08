Microsoft Flight Simulator torna a mostrarsi in un trailer che ripercorre la storia della saga partendo dalle sue pixellose origini (Di domenica 16 agosto 2020) Microsoft Flight Simulator, l'ultimo esponente della popolare serie di simulazione di volo, arriverà sui PC di tutto il mondo il prossimo 18 agosto.Questo nuovo capitolo promette di raggiungere vette di realismo mai toccate prima, un primo vero esempio di next-gen, come confermato da Digital Foundry. I risultati raggiunti con il capitolo del 2020 diventano ancora più sorprendenti se paragonate alle "umili" origini della saga che, alla vigilia del lancio, Microsoft vuole ricordarci.Nella giornata di oggi, infatti, la compagnia ha pubblicato un trailer molto speciale, non tanto dedicato al solo Microsoft Flight Simulator di prossima uscita, quanto a tutta la serie, ... Leggi su eurogamer

