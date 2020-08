Mastella e gli aneddoti su Cossiga: quella volta che venne a Ceppaloni (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A dieci anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricordato ad Adnkronos la figura del “picconatore“. Il primo cittadino ha svelato degli aneddoti sul politico originario di Sassari. “Cossiga era imbattibile sul piano dell’intelligenza e della cultura. Quando gli altri facevano finta di non capire, il ‘picconatore’ in realtà aveva percepito prima degli altri quello che stava accadendo. Capiva tutto in anticipo“, sono state le parole di Mastella rilasciate all’agenzia. Il sindaco ha poi ricordato la visita nel suo Sannio: “Una volta è venuto a casa mia a Ceppaloni: doveva restare un giorno e restò una ... Leggi su anteprima24

