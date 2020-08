Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle (Di domenica 16 agosto 2020) commenta Giulio Gallera, il selfie in ospedale dopo l'Incidente Facebook 1 di 2 Facebook 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci Una vacanza che Giulio Gallera non dimenticherà facilmente. L'assessore ... Leggi su tgcom24.mediaset

IlSedutomulo : RT @PDUmorista: Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle. Tecnicamente è Circonc… - Brigate_Azzurre : Incidente sportivo per Giulio #Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle. Lo hanno medi… - marcofrasca01 : RT @PDUmorista: Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle. Tecnicamente è Circonc… - AndreaMarano11 : RT @PDUmorista: Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle. Tecnicamente è Circonc… - GasperiniGloria : RT @PDUmorista: Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle. Tecnicamente è Circonc… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sportivo Incidente sportivo per Giulio Gallera: 30 punti in testa per un colpo durante una partita di paddle TGCOM Giro di Lombardia e Moto 2 funestati da drammatici incidenti TUTTI I VIDEO

Una corsa ad eliminazione tra colpi di scena e terribili cadute il Giro della Lombardia numero 114. Dopo la grande paura per la terribile caduta di uno dei favoriti, il belga Remco Evenepoel e l'incre ...

"Lui è un mezzo assassino...". Cosa è successo al MotoGp

''Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per se stesso e per chi sta correndo con te...'' è il durissimo j'accuse di Franco Morbidelli nei confro ...

Una corsa ad eliminazione tra colpi di scena e terribili cadute il Giro della Lombardia numero 114. Dopo la grande paura per la terribile caduta di uno dei favoriti, il belga Remco Evenepoel e l'incre ...''Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per se stesso e per chi sta correndo con te...'' è il durissimo j'accuse di Franco Morbidelli nei confro ...