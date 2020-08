Handanovic: «Shakhtar? Ha qualità, serviranno coraggio e compattezza» (Di domenica 16 agosto 2020) Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato dello Shakhtar ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Europa League Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato dello Shakhtar Donetsk ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale di Europa League: «Affrontiamo una squadra che ha qualità e quindi serviranno coraggio e compattezza. Sono diverse partite: il Getafe aveva un gioco molto diverso, il Bayer ha l’attacco che somiglia allo Shakhtar. Giochiamo in una semifinale e il livello è cresciuto, secondo me gli ucraini sono superiori alle precedenti due» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

