Guida ubriaco e drogato sul lungomare a folle velocità, poi si scaglia contro i poliziotti (Di domenica 16 agosto 2020) Notte movimentata, quella di Ferragosto a Terracina, dove un veicolo lanciato a velocità sul lungomare ha creato il panico tra i pedoni, che hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto si sono portati gli agenti del Commissariato di Terracina, che hanno intercettato l’autovettura il cui conducente ha cercato di eludere il controllo. Prontamente raggiunto, è stato sottoposto a meticolosi accertamenti durante i quali l’uomo, C.D. 27enne della provincia di Roma, si è scagliato contro gli agenti in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il giovane per tale motivo è stato accompagnato presso il Commissariato, dove ha continuato a dare in escandescenze, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol e all’assunzione di sostanze ... Leggi su ilcorrieredellacitta

