Frana in Valmalenco, il dolore dei genitori di Alabama: “Per noi è stato un grande onore essere i tuoi genitori, ora corri libera e felice ovunque tu sia” (Di domenica 16 agosto 2020) “Un dono immenso venuto dal cielo, bella da morire, dolce e affettuosa, forte come una roccia. Soltanto la montagna ha potuto fermarti. Trovarti un difetto era impossibile“. Così i genitori di Alabama Guizzardi hanno voluto salutare, durante le esequie che si sono tenute a Besnate (Varese), la loro figlia di 10 anni morta a seguito della Frana del 12 agosto in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Frana che ha travolto l’auto in cui viaggiava, uccidendo anche Gianluca Pasqualone e la compagna Silvia Brocca, mentre è rimasto gravemente ferito il figlio della coppia, Leo di 5 anni, amico di Alabama. “Volevi bene a tutti – ha detto il padre durante la cerimonia, come riporta LaPrealpina.it – e ti preoccupavi sempre per ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - emergenzavvf : #Sondrio #13agosto 12:00, proseguono senza sosta le attività dei #vigilidelfuoco per la rimozione del fango dopo la… - gigi695 : È ora di sapere cosa è successo in Valmalenco, La Procura indaga sulla frana - webecodibergamo : Frana in Valmalenco, migliora il bimbo Resta a Bergamo, prognosi ancora riservata - DentroeFuori : Su -