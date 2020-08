ESCLUSIVA/ Slitta di due settimane l’arrivo di Mario Nikolic all’Avellino (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Archiviato il Ferragosto è tempo di cominciare a programmare la prossima stagione per l’Avellino di Piero Braglia. Campionato di LegaPro che prenderà il via il prossimo 27 settembre. La truppa irpina si radunerà al Partenio-Lombardi il prossimo 20 agosto per i primi controlli imposti dal protocollo sanitario: doppio tampone naso-faringeo e test sierologico. Dal 24 agosto la squadra, salvo intoppi, si sposterà al “Castagneto” di Sturno per avviare la preparazione. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la prima ufficialità dopo i rinnovi di Giuliano Laezza e Marco Silvestri: il difensore Gabriele Rocchi. Slitterà di due settimane l’arrivo in Irpinia del difensore croato Mario Nikolic (leggi qui). Il classe ’99 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Slitta ESCLUSIVA/ Slitta di due settimane l'arrivo di Mario Nikolic all'Avellino anteprima24.it ESCLUSIVA TMW - Sanchez Flores, il mister che lanciò David Silva: "Con lui Immobile farà 40 gol"

David ha sempre avuto un buon fisico, è un giocatore che vanta una grande condizione atletica e un ottimo tono muscolare. Parole e musica di Quique Sanchez Flores, l'allenatore che lanciò un appena ve ...

Mozione di sfiducia a Calvigioni, maggioranza assente: il voto slitta

Sfiducia a Calvigioni, maggioranza assente in prima e seconda convocazione, tutto annullato per mancanza del numero legale. Finisce con un nulla di fatto la mozione di sfiducia al presidente del consi ...

David ha sempre avuto un buon fisico, è un giocatore che vanta una grande condizione atletica e un ottimo tono muscolare. Parole e musica di Quique Sanchez Flores, l'allenatore che lanciò un appena ve ...Sfiducia a Calvigioni, maggioranza assente in prima e seconda convocazione, tutto annullato per mancanza del numero legale. Finisce con un nulla di fatto la mozione di sfiducia al presidente del consi ...