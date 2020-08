Decreto agosto, cancellata la seconda rata IMU: le categorie interessate (Di domenica 16 agosto 2020) Il Decreto agosto conferma l’esenzione IMU per le categorie più colpite dalla crisi economica degli ultimi mesi. Il testo del Decreto, bollinato a inizio settimana dalla Ragioneria di Stato e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede infatti che diverse attività commerciali e produttive non devono pagare la seconda rata dell’IMU, la cui scadenza è prevista per il 16 dicembre. Si tratta, dunque, dell’ennesima modifica al calendario fiscale del 2020, letteralmente stravolto dallo scorso marzo in poi, quando la crisi sanitaria ed economica hanno iniziato a far sentire i propri effetti. Il provvedimento di esenzione IMU inserito nel Decreto agosto, inoltre, prevede che la stessa misura vale anche per il 2021 e ... Leggi su quifinanza

