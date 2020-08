Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Corea del Sud, aumento record da marzo (Di domenica 16 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 20 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato oltre 750mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 16 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,50 – 279 casi in Corea del Sud, aumento record da marzo. Nuovo record di casi di Covid-19 in Corea del Sud, che nelle ultime 24 ... Leggi su tpi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - fanpage : 'Non solo andrebbero chiuse, ma proprio non dovevano aprire”. L'opinione di Crisanti - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news: salgono i contagi, da oggi test rapidi a Fiumicino. LIVE - tom141277 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 629 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore -