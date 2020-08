Coronavirus, Lopalco: "Vanno fermati ora i focolai di una seconda ondata" (Di domenica 16 agosto 2020) “Uno dei problemi nella lotta la Covid è l’analfabetismo funzionale, che crea incoscienza sulle malattie infettive in un Paese dove l’educazione scientifica è sottoterra”. L’epidemiologo dell’Università di Pisa, Pier Luigi Lopalco, parla con HuffPost della ripresa dei contagi delle ultime 24 ore, avvertendo che “dobbiamo cercare di capire quali siano i limiti oltre i quali non far arrivare il virus”. Nel frattempo si sta consumando un weekend di Ferragosto, tra discoteche aperte e voglia di vacanze, con i giovani che spesso tendono a minimizzare il rischio di ammalarsi. In Puglia, regione in cui il medico è a capo della task force, cinque giovani sono stati ricoverati in condizioni severe, dimostrando che avere tra i venti e i trent’anni non mette al riparo da sintomi importanti: ... Leggi su huffingtonpost

