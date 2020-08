Ciclismo, a un anno dalla morte di Gimondi addio anche al suo meccanico (Di domenica 16 agosto 2020) Piero Piazzalunga, lo storico meccanico di Felice Gimondi, è morto oggi a 90 anni, a Seriate, a un anno esatto dalla scomparsa dello storico campione. Piazzalunga è stato il premuroso meccanico in ... Leggi su gazzetta

Piero Piazzalunga, lo storico meccanico di Felice Gimondi, è morto oggi a 90 anni, a Seriate, a un anno esatto dalla scomparsa dello storico campione, deceduto un anno fa, in Sicilia. Piazzalunga è st ...Un uomo di 50 anni è stato trasportato in gravi condizioni con l'eliambulanza all'ospedale di Parma dopo una caduta in bicicletta la mattina del 16 agosto. E' accaduto in località Pallastrelli, e dai ...