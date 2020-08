Bayern Monaco, Boateng: «Temiamo il Lione, non elimini la Juventus se non hai qualità» (Di domenica 16 agosto 2020) Jerome Boateng ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di Champions League contro il Lione Jerome Boateng ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida di Champions League contro il Lione. Queste le parole del difensore riportate da Itasportpress.it. SQUADRA – «Arrivare lontano in Champions League era il nostro grande obiettivo in questa stagione. Eravamo molto motivati, soprattutto perché siamo stati eliminati l’anno scorso dal Liverpool. Stiamo giocando ad un livello molto alto e direi anche meglio della fase iniziale della Bundesliga. Sapevamo fin dall’inizio di avere una qualità molto alta e una buona squadra. Ma devi dimostrarlo in campo. Nello spogliatoio si sta bene e tutti si capiscono e si rispettano, ma è anche chiaro che non tutti sono migliori ... Leggi su calcionews24

