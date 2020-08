Barcellona Messi, addio in vista? Il City piomba sul ‘Diez’ (Di domenica 16 agosto 2020) Barcellona Messi, addio in vista? Il Manchester City piomba sul Diez. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra Manchester City e Barcellona, destini legati a doppia mandata. Dopo l’eliminazione di entrambe le squadre, i citizens vogliono provare l’assalto a Lionel Messi, sempre più lontano da Barcellona. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la compagine inglese sta cercando di fare di tutto pur di convincere el Diez argentino a trasferirsi in Inghilterra. Al momento rimane una suggestione, ma attenzione al prossimo anno: il talento sudamericano può andarsene nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

