Barbara D'Urso non ce la fa e piange in diretta a Pomeriggio 5: tutto il dramma del lockdown in questi attimi (Di domenica 16 agosto 2020) Chiamatelo “Best of”, ovvero il meglio dei programmi televisivi. Insomma, ciò che diventa virale e che continua a scalare le classifiche web. Quello che, in pratica, cerchiamo In Rete. Accade che una delle tante puntate di Pomeriggio 5 - da sempre campione di ascolti - entri a pieno titolo nei best of della tv. Una puntata dove le emozioni non mancano. Barbara D'Urso, dopo aver sensibilizzato l'Italia a rimanere a casa durante il lockdown, legge una poesia. Commovente. Strappalacrime. La scrive Irene Vella (una telespettatrice),che con le sue parole dà fiducia a tutto il Paese sperando in un futuro diverso da quello che l'Italia si ritrova a vivere nella battaglia contro il Coronavirus. Barbara legge la poesia, ma non riesce a trattenere le lacrime. ... Leggi su liberoquotidiano

