Atletica, Tamberi e la ripartenza vincente a Leverkusen: un salto da 2.29 (Di domenica 16 agosto 2020)

Nuovo impegno all’estero di Paolo Dal Molin. Al meeting di Leverkusen, in Germania, l’azzurro conquista il successo nella prima delle due gare in programma sui 110 ostacoli, con il tempo di 13.68 (ven ...Roma, 13 agosto 2020 - E' pronto a tornare in gara Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro vivrà un mese intenso in vista del Golden Gala del 17 settembre allo Stadio dei Marmi, una lunga marcia di av ...