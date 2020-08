Van Persie: «Che bella Inter! Ma lo Shakhtar…» – VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Robin Van Persie ha presentato la sfida di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk: le parole dell’ex attaccante Robin Van Persie ha presentato la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. Le parole dell’ex attaccante. INTER – «L’Inter è sempre stata una grande società, ma non sempre come adesso. Antonio Conte ha portato struttura ed è chiaro come vuole che giochino. Mi ha detto che l’allenatore è molto chiaro su come vuole che la squadra giochi in tutte le posizioni. E vuole che la sua squadra sia super, super in forma. Quindi dipende principalmente da lui. Hanno avuto grandi giocatori per molti, molti anni, ma ora agiscono davvero come una squadra. Romelu Lukaku ha fatto altrettanto bene in campionato come in Europa League. Ha ... Leggi su calcionews24

avvvitalemario : RT @passione_inter: Europa League, il pronostico di Van Persie: 'Vince l'Inter, de Vrij mi ha spiegato il metodo Conte. Lukaku...' - https:… - ItaSportPress : Van Persie vota Inter: 'I nerazzurri batteranno 2-1 lo Shakhtar. Gran lavoro di Conte, basta guardare Lukaku...' -… - fcin1908it : Van Persie: 'L'Inter sta facendo grandi cose in Europa League. Lo Shakhtar? Parliamo di...' -… - passione_inter : Europa League, il pronostico di Van Persie: 'Vince l'Inter, de Vrij mi ha spiegato il metodo Conte. Lukaku...' -… - sportface2016 : #InterShakhtar, il pronostico di Van Persie -