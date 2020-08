Un grande sogno svenduto per amore delle poltrone (Di sabato 15 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. “…E lo sputtanamento olè”, cantavano Cochi e Renato. “E lo sputtanamento, che cos’è…”.E’ votare su Rousseau la ricandidatura della Raggi, dopo che la stessa Lady Campidoglio aveva già annunciato di volerlo fare. E’ votare su Rousseau l’asservimento dei Cinquestelle al Partito Democratico che oggi non imbarazza come un tempo anzi è degno di accordi organici. C’erano una volta le parole guerriere, oggi resta l’atteggiamento rassegnato e servile della damigella di compagnia, della comparsa tonta che regge il gioco del Sistema e di chi lo rappresenta perfettamente. Ieri sulla piattaforma Rousseau – l’ultimo regalo di Gianroberto Casaleggio ai suoi – è andato in scena l’atto finale, triste, di un Movimento nato con ... Leggi su ilparagone

Il pensiero mi abbandona, scriveva Artoud, amo i sogni anche quando sono incubi, continuava Bunuel, chiudete gli occhi e ricominciate, esortava Jodorowsky. La rete surreale che lega un grande scrittor ...

Per Elia e Nicolò si è infranto il sogno di fare i margari come il loro papà sui monti di Castelmagno

«Ciao Nico. Ti sembra il modo di andartene? Sei riuscito di nuovo a riunirci tutti quanti, ma stavolta, non per far festa. Sorridere era il tuo punto di forza. Farci sorridere, forse, lo era ancora di ...

