Tortine Muffin Paradiso Crema o Marmellata: la ricetta sofficissima! (Di sabato 15 agosto 2020) Le Tortine Muffin Paradiso con Crema o con Marmellata sono un dolce dal sapore invitante; gustosissime e deliziose. La ricetta che oggi vi proponiamo è sofficissima ed è perfetta da servire come merenda per i più piccoli, come colazione alla mattina per tutta la famiglia ma, anche, come dessert dopo una cena o un pranzo in famiglia o con gli amici. Curiose? Iniziamo! Per realizzare questo dolce vi occorreranno: burro non freddo, 120 g scorza limone biologico, 1 zucchero a velo, 100 g uova non da frigo, 2 vanillina o estratto di vaniglia, 1 cucchiaino fecola di patate, 50 g farina 00, 100 g latte tiepido, 60 ml lievito per dolci, 6 g mascarpone, 100 g vaniglia per il ripieno, q.b. panna montata, 150 ml zucchero a velo, 50 g Marmellata (al posto ... Leggi su pianetadonne.blog

Preparazione: Lavora 80 g di burro con le fruste elettriche, unendo a mano a mano lo zucchero. Quando avrete ottenuto una soffice crema, incorpora anche l’uovo e continua a sbattere finché il composto ...

