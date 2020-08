Paura al Giro di Lombardia: giovane ciclista belga finisce in un dirupo [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Paura al Giro di Lombardia: durante la discesa dopo il muro di Sormano il giovane campione belga Remco Evenepoel è caduto, volando oltre il muretto che delimitava la strada. E’ stato subito soccorso subito da un’ambulanza: sarebbe vigile e non avrebbe perso conoscenza. Il ciclista, in coda al gruppetto dei fuggitivi, avrebbe toccato il parapetto sulla sinistra della carreggiata, ribaltandosi e cadendo forse nel dirupo, mentre la sua bicicletta rimaneva parcheggiata a bordo strada. Brutta caduta di Remco Evenepoel: frontale contro un darapetto e volo lungo il dirupo Si attendono notizie #ILombardia pic.twitter.com/83lqJJjXpY — CyclingTime (@Cyclingtimenews) August 15, 2020 L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Paura al Giro di Lombardia di ciclismo. Remco Evenepoel è finito in un dirupo dopo un terribile volo mentre si trovava nel gruppetto di testa. L'incidente è avvenuto nella discesa che porta dalla Colm ...

