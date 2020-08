Lukashenko vacilla sotto i colpi della contestazione ma respinge qualsiasi mediazione straniera (Di sabato 15 agosto 2020) Il contestato presidente di Minsk a chiesto aiuto a Vladimir Putin: Tiepida la reazione del Cremlino che si limita ad auspicare una rapida soluzione. Dall'esilio in Lituania la leader dell'opposizione ... Leggi su tg.la7

Silvia_Sanchini : RT @GioBernard: A quarant'anni esatti dall'agosto di Solidarnosc le piazze di #Minsk e delle altre città della Bielorussia non si rassegnan… - antoniorusso74 : RT @GioBernard: A quarant'anni esatti dall'agosto di Solidarnosc le piazze di #Minsk e delle altre città della Bielorussia non si rassegnan… - GioBernard : A quarant'anni esatti dall'agosto di Solidarnosc le piazze di #Minsk e delle altre città della Bielorussia non si r… - pier_lamberti : RT @silvanss3r: TIRA E TIRA LA CORDA SI ROMPE . <<Bielorussia in rivolta<< - silvanss3r : TIRA E TIRA LA CORDA SI ROMPE . <<Bielorussia in rivolta<< -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko vacilla Lukashenko, un presidente a vita che ora vacilla AGI - Agenzia Italia Lukashenko vacilla sotto i colpi della contestazione ma respinge qualsiasi mediazione straniera

Il contestato presidente di Minsk a chiesto aiuto a Vladimir Putin: Tiepida la reazione del Cremlino che si limita ad auspicare una rapida soluzione. Dall'esilio in Lituania la leader dell'opposizione ...

Bielorussia, migliaia di persone ai funerali del ragazzo ucciso. La folla inneggia Svetlana Tikhanovskaya

Bielorussia: un morto nella seconda notte di potreste, Tikhanovskaya si rifugia in Lituania Purtroppo in Bielorussia si registra anche una prima vittima che stava partecipando alle proteste nel centro ...

Il contestato presidente di Minsk a chiesto aiuto a Vladimir Putin: Tiepida la reazione del Cremlino che si limita ad auspicare una rapida soluzione. Dall'esilio in Lituania la leader dell'opposizione ...Bielorussia: un morto nella seconda notte di potreste, Tikhanovskaya si rifugia in Lituania Purtroppo in Bielorussia si registra anche una prima vittima che stava partecipando alle proteste nel centro ...