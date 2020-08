La ricetta del poke di pollo con pesche noci e ananas. E l’estate è servita (Di sabato 15 agosto 2020) poke di pollo con pesche noci e ananas (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:200 g di riso basmati (o se lo preferite, carnaroli)1 petto di pollo1 cipollotto1 avocado Haas1 carota1 cetriolo2 pomodori ramati 2 pesche noci 200 g ananas250 ml brodo vegetale2 cm zenzero fresco1 pugno di pistacchi (o semi di zucca) olio d’olivaalga kombu (negli empori etnici)4 cucchiai di salsa di soia1 limone (il succo) Procedimento Sciacquate il riso sotto acqua corrente, poi lessatelo con poco sale, scolatelo e lasciatelo raffreddare. Conditelo con l’olio d’oliva e tenetelo da parte. In una padella ben unta fate rosolare il ... Leggi su iodonna

Ingredienti per 4: 8 mazzancolle giganti, 1 spicchio aglio, succo di limone, 1 buccia di limone grattugiata, prezzemolo, peperoncino, olio EVO, sale. Fase 1. Procuratevi della carta da forno, ponendo, ...

I tre pannelli in bronzo di Mitoraj, la mostra "Pisa Anni ’60, il boom e il rock", il mercato straordinario a Tirrenia, la Sagra delle pallette ai funghi Sarà aperto anche per Ferragosto il Museo dell ...

