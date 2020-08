Jennifer Lawrence, 30 anni con stile (Di sabato 15 agosto 2020) Nel febbraio del 2018, a Londra, in occasione del photocall del film Red Sparrow, Jennifer Lawrence si mostra ai flash con il vestito che tutte, decisamente, vorremmo indossare (per gentile concessione di Versace) per poi incontrare, dopo 15 secondi, il nostro ex. Nero, attillato, sbracciato, con uno scollo generosissimo, semplicemente pazzesco. Certo, l’abito in questione (rifacimento del mitologico dress con le spille da balia indossato da Liz Hurley nel 1994) si è aggiudicato un ulteriore plusvalore hot addosso all’attrice americana più famosa, pagata e ben vestita della sua generazione. Liz Hurley nel 1994 con il celebre abito Versace. Foto Getty. Leggi su vanityfair

RDrago66 : RT @JenLawrence_BR: Foto nova/antiga de Jennifer Lawrence no Venice Film Festival 2008 (via ig stanislaomakeupartist_official / @todoxjlaw)… - paniquelt : RT @_erika_p_: Jennifer Lawrence insegnami la vita. È un meme vivente come si fa a non amarla? #tiziaparty #HappyBirthdayJenniferLawrence… - sarcasmenergy : Auguri Jennifer Lawrence, mio modello di vita e ispirazione!?? - JenLawrence_BR : Foto nova/antiga de Jennifer Lawrence no Venice Film Festival 2008 (via ig stanislaomakeupartist_official /… - darlaspesso : Davvero? Tanti auguri a Jennifer Lawrence: compie 30 anni la star del nuovo film di Paolo Sorrentino - Moda -… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence compie 30 anni: una guerriera che salva e si salva da sola Cinematographe.it - FilmIsNow Jennifer Lawrence, 30 anni con stile

Il lato positivo di Hollywood? Jennifer Lawrence, of course. La ragazza di fuoco soffia trenta candeline il 15 agosto, e noi la eleggiamo photobomber di ogni red carpet, tra abiti da favola e outfit ...

30 anni di Jennifer Lawrence, tutti e 15 i suoi ruoli (dal peggiore al migliore)

Dalla teenager ficcanaso attratta da una casa misteriosa in The House at the End of the Street alla Katniss Everdeen della saga di Hunger Games, fino alla vicina pazzioide di Bradley Cooper ne Il Lato ...

Il lato positivo di Hollywood? Jennifer Lawrence, of course. La ragazza di fuoco soffia trenta candeline il 15 agosto, e noi la eleggiamo photobomber di ogni red carpet, tra abiti da favola e outfit ...Dalla teenager ficcanaso attratta da una casa misteriosa in The House at the End of the Street alla Katniss Everdeen della saga di Hunger Games, fino alla vicina pazzioide di Bradley Cooper ne Il Lato ...