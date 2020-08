Il surreale processo a Tridico alla Camera (Di sabato 15 agosto 2020) Roma. La riunione della Commissione lavoro della Camera è in videoconferenza. Compare sullo schermo la presidente, Debora Serracchiani. Abbronzatissima. Praticamente nera. Alle spalle sembra le sia scoppiata una bomba nello studio di casa: fascicoli accatastati, raccoglitori Buffetti impilati tipo t Leggi su ilfoglio

Roma. La riunione della Commissione lavoro della Camera è in videoconferenza. Compare sullo schermo la presidente, Debora Serracchiani. Abbronzatissima. Praticamente nera. Alle spalle sembra le sia sc ...

Salvini: "Fondi russi? Altro processo di giustizia alla Palamara"

"Lo scorso anno con questa storia dei fondi russi e dei 49 milioni di euro hanno preso di mira la Lega, quei fondi che fine hanno fatto? Semplice non ci sono. E quel processo rientra nel filone Palama ...

