GP Austria qualifiche Moto3: Fernandez all’ultimo secondo (Di sabato 15 agosto 2020) La Moto3 regala spettacolo anche nelle qualifiche, qui al GP d’Austria. Uno show che porta la firma di Raul Fernandez. Lo spagnolo della KTM Ajo è alla seconda pole consecutiva, ottenuta nei concitati secondi finali. Fernandez si fa accompagnare in prima fila dal leader del mondiale, Albert Arenas, e John McPhee. Celestino Vietti è il migliore degli italiani. Il pilota VR46 è in lotta per la partenza al palo, ma alla fine scala al quinto posto. E’ dietro a Jaume Masia, il quale aprirà la seconda fila. Grande qualifica per Riccardo Rossi, nono dopo essere passato per la Q1. Il portacolori RBA è appena dietro a Tony Arbolino, al centro della terza fila. Undicesimo tempo per Dennis Foggia, il vincitore di Brno, davanti ad Andrea Migno. GP ... Leggi su sport.periodicodaily

