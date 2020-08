Ferragosto o Assunzione, di quando la Chiesa ammise la morte di Maria (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - “Maria, la madre di Gesù, è morta? Per rispondere a questa la Chiesa ci ha messo 2mila anni”. La considerazione è di padre Alberto Maggi, biblista e direttore del centro studi biblici di Montefano (Macerata), che con l'AGI riflette sul significato religioso del Ferragosto. Questo quesito infatti si è portato dietro per secoli una disputa teologica collegata alla celebrazione dell'Assunzione di Maria in cielo, proprio il 15 di agosto e alle modalità in cui la madre di Cristo lasciò questa Terra. Secondo la tradizione "l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in corpo e anima", come scritto nella bolla di definizione del ... Leggi su agi

