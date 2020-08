Ferragosto alle Eolie tra la monnezza. Caro sindaco, ma perché? (Di sabato 15 agosto 2020) Don Fabrizio sale sulla seduta di calce bianca sul sagrato della chiesa di Panarea trasformata, ai tempi della pandemia, in pulpito. L’immagine ha una sua sacralità. Belen è in prima fila. Belen è una bassottina che malgrado sia azzoppata si sente più bella della soubrette “infarfallata”. La messa è in memoria di Paul Thorel, recentemente scomparso, a soli 64 anni, ma il Madre, tra i più importanti musei d’arte contemporanea, ha fatto in tempo a dedicargli un’installazione permanente, un mosaico di pixel. La sua casa, la più bella del reame, incastonata sulla spiaggia di Zimmari e frequentata dal meglio dell’”aristocrazia” artistica, diventerà una Fondazione. “Era proprio una brava persona. Ha fatto tanto per l’isola”, dice Giuseppe, il gestore di Cala Beach, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto alle Ferragosto alle Eolie tra la monnezza. Caro sindaco, ma perché? Il Fatto Quotidiano A Montegrosso d’Asti i tradizionali festeggiamenti di San Rocco

Al via nella serata di martedì scorso con l’appuntamento del festival “Paesaggi e oltre”, proseguono nel weekend i tradizionali festeggiamenti patronali di San Rocco a Montegrosso d’Asti. Questa sera, ...

Ferragosto: mezza Italia in viaggio, nonostante tutto

Firenze – Più di 1 italiano su 2 (54%) non resta a casa per Ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fa ...

