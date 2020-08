Dal Portogallo: filo diretto Xavi-David Silva. La Lazio aspetta (Di sabato 15 agosto 2020) filo diretto spagnolo tra David Silva e Xavi. A darne particolare rilievo l’edizione portoghese di A Bola. Il club qatariota dell’Al Sadd, squadra allenata da Xavi, è decisa ad affondare il colpo per il numero 21 del Manchester City. David Silva, che affronterà il Lione alle tra poco, alle ore 21 in Champions League, ha più volte ribadito di voler restare in Europa. L’Al Sadd avrebbe fatto un’offerta economicamente più alta di quella fatta dalla Lazio. Ora la palla passa al connazionale Xavi chiamato a “mediare” questa eventuale trattativa col centrocampista di Arguineguín. Foto: Sito Premier League L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini - napolimagazine : DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini - apetrazzuolo : DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo Dal Portogallo: l’Al Sadd tenta David Silva, offerta superiore alla Lazio alfredopedulla.com L'agente di Florentino incontra il Benfica: ribadita la volontà di partire, la strategia del Milan

Florentino al Milan, una pista di mercato che rimane apertissima, con possibilità di sviluppi concreti a partire da settembre. Quella di ieri è stata una giorna ...

DAL PORTOGALLO - Cavani e Benfica sempre più vicini

Sembra oramai compiuto il destino di Edinson Cavani, almeno per la stampa portoghese. Stavolta è Record che si sbilancia sul possibile accordo tra il "Matador" ed il Benfica, che secondo il quotidiano ...

Florentino al Milan, una pista di mercato che rimane apertissima, con possibilità di sviluppi concreti a partire da settembre. Quella di ieri è stata una giorna ...Sembra oramai compiuto il destino di Edinson Cavani, almeno per la stampa portoghese. Stavolta è Record che si sbilancia sul possibile accordo tra il "Matador" ed il Benfica, che secondo il quotidiano ...