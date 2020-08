Champions League, Ceferin smentisce Rumenigge: “Partite in gara secca anche in futuro? Impossibile” (Di sabato 15 agosto 2020) Ai microfoni dell’AFP di Lisbona, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha risposto al numero uno del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rumenigge, il quale aveva avanzato una proposta alquanto particolare. Il presidente dei bavaresi ha infatti gradito la formula adottata nell’edizione 2019/2020 a causa della pandemia da Covid-19, vale a dire la gara secca al posto del doppio confronto andata e ritorno, auspicando che potesse essere ripetuta anche negli anni a seguire. Ceferin, però, non ha voluto alimentare false speranze ed ha dichiarato: “Credo sia impossibile. Ci troveremmo a dover piazzare un torneo di alcune settimane da giocarsi a maggio“. Leggi su sportface

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dalla stagione 2006/07 non ci sono squadre spagnole in semifinale di Champions League, ed è… - Gazzetta_it : #Piqué: 'Vergogna, abbiamo toccato il fondo. Ora dobbiamo cambiare tutto' #BarcaBayern - junews24com : Garcia si toglie qualche sassolino: «Eliminare la Juve ci ha dato fiducia» - VIDEO - - teo_acm : RT @RealMarco94: Negli Ultimi 10 anni di Champions League squadre arrivate in Semifinali per Nazione: -Spagna 16 -Germania 10 -Inghilter… -