Bergamo, rientri dall'estero: code fuori dai pronto soccorso per fare il tampone (Di sabato 15 agosto 2020) Bergamo, 15 agosto 2020 - Ci sono turisti bergamaschi che stanno rientrando dalle vacanze e devono sottoporsi al tampone , come da ordinanza del mistero della Salute che lo impone a chi torna da ... Leggi su ilgiorno

RegLombardia : #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio… - _BikerGeorge_ : RT @RegLombardia: #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio #tampone entr… - zerk11 : RT @RegLombardia: #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio #tampone entr… - ScalabrinoD : RT @RegLombardia: #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio #tampone entr… - radio_milano : RT @RegLombardia: #coronavirus, #vademecum per chi rientra in #Lombardia da #Spagna, #Grecia #Malta e #Croazia. #Obbligatorio #tampone entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo rientri Bergamo, rientri dall’estero: code fuori dai pronto soccorso per fare il tampone Il Giorno Nibali (che cerca il tris) contro tutti

Un’inedita classica ferragostana. Effetti della pandemia, con la 114esima edizione de «Il Lombardia» che da ottobre è stata anticipata a oggi. Ma lo spettacolo, a giudicare dai nomi annunciati, non ma ...

Rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: il vademecum con le regole da seguire

Sempre dal 13 agosto è vietato l’ingresso e il transito in Italia a chi proviene dalla Colombia. Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tampone entro 48 ore al rientro in Italia Il ministro della Salute Rob ...

Un’inedita classica ferragostana. Effetti della pandemia, con la 114esima edizione de «Il Lombardia» che da ottobre è stata anticipata a oggi. Ma lo spettacolo, a giudicare dai nomi annunciati, non ma ...Sempre dal 13 agosto è vietato l’ingresso e il transito in Italia a chi proviene dalla Colombia. Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tampone entro 48 ore al rientro in Italia Il ministro della Salute Rob ...