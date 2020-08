Annabelle non abita più qui? Il Museo Warren smentisce (Di sabato 15 agosto 2020) Annabelle, la bambola stregata, non sarebbe scomparsa dal Warren’s Occult Museum come si vociferava. Annabelle è probabilmente la bambola stregata più famosa del mondo. Al punto che perfino la Warner Bros le ha dedicato una trilogia spin-off, ispirata al celebre “The Conjuring”. Ricettacolo di potenti forze demoniache, la bambola ha alle spalle una lunga storia travagliata. E l’ultimo “mistero” di Annabelle proprio di recente aveva sconvolto il Web. Suscitando però, contemporaneamente, anche molti meme e reazioni divertite da parte degli “scettici”. Annabelle non abita più qui… anzi, no. Annabelle era infatti custodita presso il ... Leggi su nonsolo.tv

eeternalsky : non io che ho paura di chiudere la finestra anche se il vento mi tiene sveglia perché ho paura di ritrovarmi Annabelle davanti #tiziaparty - navehpirata : CAZZOOO MA DAVVERO ANNABELLE È SCOMPARSA DALLA TECA IN CUI ERA CUSTODITA? NON FACCIAMO SCHERZI - tpwk113 : per la prima volta resto sveglia non per i 1d.. grazie annabelle ?? - lcnelyweather : RT @theeternalharry: cioè raga gennaio: terza guerra mondiale sfiorata febbraio: incendi in amazzonia marzo: quarantena aprile: la meteora… - formvla_ : i miei pensieri vanno alle guardie del museo che hanno trovato il vetro dov'era annabelle vuoto perché io non ci dormirei la notte -

Ultime Notizie dalla rete : Annabelle non La diabolica bambola Annabelle "prende vita" e "fugge" dal museo Sputnik Italia Annabelle "è fuggita dal museo dei Warren", la falsa notizia diventa virale e le reazioni sono esilaranti

Negli ultimi giorni si era diffusa online la falsa notizia che Annabelle, la bambola posseduta da uno spirito demoniaco, era fuggita e le reazioni sono esilaranti. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 15/08/20 ...

