Allenatore Barcellona: non solo Xavi e Pochettino, spunta anche Koeman (Di sabato 15 agosto 2020) Il Barcellona è alla ricerca del nuovo Allenatore e tra i tanti nomi fatti spunta anche quello di Ronald Koeman Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco è iniziata la rivoluzione del Barcellona. Quique Setien sarà esonerato nelle prossime e ore ed è già caccia al sostituto. Tra i nomi in lizza per sedersi sulla panchina di uno dei club più prestigiosi al mondo non ci sono solo quelli di Xavi e Pochettino. Come riporta Sky, nelle ultime ore, sono salite le quotazioni di Ronald Koeman. L’attuale ct dell’Olanda fu vicino a diventare l’Allenatore del Barcellona nel recente passato. La rivoluzione in casa ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il passato all'Espanyol e i ripensamenti: #Pochettino e la possibilità di andare realmente al #Barcellona - DiMarzio : Panchina #Barcellona, non solo Xavi e Pochettino: tentativo anche per #Koeman - DiMarzio : Alla scoperta del #Xavi allenatore: schemi e idee per uno dei candidati alla panchina del #Barcellona - Torrenapoli1 : RT @SkySport: Barcellona, per nuovo allenatore in corsa anche Koeman: lunedì convocata Giunta Direttiva - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: Panchina #Barcellona, non solo Xavi e Pochettino: tentativo anche per #Koeman -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Barcellona Rivoluzione al Barcellona: dopo il Bayern licenziati l’allenatore Setién e tre dirigenti Sport Fanpage Allenatore Barcellona: non solo Xavi e Pochettino, spunta anche Koeman

Il Barcellona è alla ricerca del nuovo allenatore e tra i tanti nomi fatti spunta anche quello di Ronald Koeman Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco è iniziata la rivoluzione d ...

Manchester City Lione Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Manchester City e Lione, valida per i quarti della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili. Ultimo quarto di finale della Final Eight della ...

Il Barcellona è alla ricerca del nuovo allenatore e tra i tanti nomi fatti spunta anche quello di Ronald Koeman Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco è iniziata la rivoluzione d ...Si gioca oggi la partita tra Manchester City e Lione, valida per i quarti della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili. Ultimo quarto di finale della Final Eight della ...