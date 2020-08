A Ferragosto effettuati 3340 tamponi in Fvg (Di sabato 15 agosto 2020) Il Sistema sanitario regionale (Ssr) del Friuli Venezia Giulia il 15 agosto ha realizzato 3.340 tamponi. Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute, ringraziando il personale medico e tecnico sanitario per aver svolto nella giornata di Ferragosto un grande lavoro, efficacie e pronta risposta alle necessità che la nuova ordinanza del ministro della Salute ha introdotto dal 13 agosto per prevenire i casi di rientro dai Paesi a rischio. La Regione e tutto il personale del Ssr, ha aggiunto il vicegovernatore, è al lavoro per fronteggiare al meglio l’impegno straordinario che verrà richiesto nei prossimi giorni per attuare le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19. Leggi su udine20

Aumentano i contagi in Basilicata e così scatta la chiusura delle discoteche, anche quelle all’aperto. La decisione della Regione arriva a Ferragosto e segue la linea del rigore iniziata dalla governa ...

Ferragosto in Umbria con 13 nuovi casi positivi

Riunita il 15 agosto nella sede della Protezione civile di Foligno l'unità di crisi della Regione Umbria: 85 in tutto i positivi nella regione, i dati comune per comune Riunita il 15 agosto nella sede ...

