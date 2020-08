5 storie fantastiche sulla Principessa Anna, che oggi compie 70 anni (Di sabato 15 agosto 2020) La Principessa Anna compie 70 anni ed è ancora la Principessa Reale più moderna del mondo: ecco tutto quello che bisogna assolutamente sapere su una Lady che alle tiare preferisce un paio di jeans (e un cavallo). Secondogenita della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, Anna ha dimostrato fin da da ragazza di aver ereditato tutto il meglio … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

La Principessa Anna compie 70 anni ed è ancora la Principessa Reale più moderna del mondo: ecco tutto quello che bisogna assolutamente sapere su una Lady che alle tiare preferisce un paio di jeans (e ...

Il Libro delle Meraviglie e altre fantasmagorie, recensione: alla scoperta del fantastico mondo di Lord Dunsany

Capita di chiedersi dove grandi maestri della letteratura abbiano trovato ispirazione per dare vita alla propria dialettica, o domandarsi quali precedenti autori abbiano concorso a plasmare la loro fa ...

Capita di chiedersi dove grandi maestri della letteratura abbiano trovato ispirazione per dare vita alla propria dialettica, o domandarsi quali precedenti autori abbiano concorso a plasmare la loro fa ...