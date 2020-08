Wta Praga 2020, Halep straripante e Mertens guerriera: semifinali raggiunte (Di venerdì 14 agosto 2020) I quarti di finale del Wta International di Praga 2020 hanno offerto grandi emozioni agli appassionati di tennis, attraverso scontri del grande valore qualitativo. Fra questi, vi è di certo il testa a testa fra Elise Mertens ed Eugenie Bouchard, terminato con il solido successo della belga per 6-4, 1-6, 6-4, derivato da una prestazione sopra le righe della giocatrice belga, la quale ha disinnescato con alcune difficoltà le offensive dell’avversaria, ritrovatasi recentemente dopo un periodo cupo. Simona Halep ha fatto valere la sua leadership, superando nettamente la polacca Magdalena Frech per 6-2, 6-0: le difficoltà dei primi turni sembrano un lontano ricordo ed il titolo può esser considerato sempre più vicino, qualora la sua forma straripante permanga ... Leggi su sportface

sportface2016 : #PragueOpen2020: il resoconto dei quarti di finale - sportface2016 : #PragueOpen2020: il programma delle semifinali, con #Halep e #Mertens protagoniste - fantom9 : Si ferma ai quarti la corsa di @geniebouchard al WTA di Praga, sconfitta in 3 set dalla Mertens. Con i 60 punti con… - WeAreTennisITA : ?? WTA International: iniziano i quarti di finale. ?? A Praga oggi si sfidano Bouchard e Mertens e a seguire la numer… - livetennisit : WTA Praga: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) -

I quarti di finale del torneo di Praga registrano la conferma del loro status di favorite da parte delle sole due teste di serie rimaste dopo l'uscita della n. 2 Petra Martic che, già in non ottimali ...